İskele İlçe Emniyet Kurulu toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülke genelindeki tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Bu sabah gerçekleştirilen toplantıya 4’üncü Piyade Alay Komutanı Albay Mahmut Gergin, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy ve Sivil Savunma Bölge Müdürü Kadir Yiğen de katıldı.

Toplantı öncesi konuşan İçişleri Bakanı Oğuz, ülke genelindeki tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Oğuz, “Yetkililerin yaptığı duyurulara mutlaka itibar edin. Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, olağanüstü durumlara müdahale etmek için gereken tüm koordinasyonu sağlamaktadır.” dedi.

Lefkoşa’da etkili olan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Oğuz, ilgili birimlerce bazı bölgelerde tahliyeler gerçekleştirildiğini ve ekiplerin gece boyunca kritik noktalarda görev yaptığını vurguladı.

İskele ve Karpaz bölgesinde yağışın yeniden şiddetlenmesinin beklendiğini, Gazimağusa bölgesinin de yakından takip edildiğini kaydeden Oğuz, su akış yollarının yıllar önce belirlendiğini hatırlatarak, “Akış yolları tıkandığında arkada basınç ve şişme oluşur. Suyun sağlıklı bir şekilde akması için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

-Bakırcı

Öte yandan İskele İlçe Emniyet Kurulu toplantısı sonrası Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı da açıklamalarda bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Bakırcı açıklamasında tüm ekiplerinin sahada teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Bakırcı, “Vatandaşlarımızdan ricamız, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları ve herhangi bir olumsuzlukta belediyemizle veya ilgili birimlerle vakit kaybetmeden iletişime geçmeleridir. Halkımızın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelmektedir” dedi.