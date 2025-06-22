Değirmenlik’te sakin diyaliz hastası Baba Orazov, gece yarısından sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Baba Orazov (E-46), saat 00.10 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Orazov’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

-Emanetçi tarafından hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan N.Ö.(E-28) hakkında yürütülen ileri soruşturmada, 1 Haziran’da başka bir şahıstan kullanmak için aldığı bir adet diz üstü bilgisayarı satarak, "emanetçi tarafından hırsızlık" suçu işlediği tespit edildi.

N.Ö., şirket adına başka bir işyerinden aldığı üç adet cep telefonunu tasarrufuna geçirmiş, başka bir şahsın satması için kendisine verdiği cep telefonunu satıp parasını tasarrufunda geçirmiş ve yazılım ücretini ödemesi maksadıyla, iş verenin talimatıyla yanlışlıkla banka tarafından kendisine fazladan havale edilen 99 bin TL parayı tasarrufuna geçirerek, hırsızlık yapıp, mahkeme emri gereğince tutuklanmıştı.

-Traktörün altında kaldı

Yeşilırmak’ta dün saat 20.15 sıralarında 38 yaşındaki Enver Luman, kullanımındaki traktör ile tarla sürerken, 1.50 metre yükseklikten devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.

Enver Luman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.