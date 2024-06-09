Polis örgütünün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve “Polis Haftası" kutlama etkinlikleri” çerçevesinde "Polis Halk Koşusu"nun ikincisi düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre koşular, 10 km şehir koşusu, 3 km halk koşusu ve 1 km çocuk koşusu şeklinde düzenlendi. Tüm yarışlar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’nda, 1 km’lik çocuk koşusu ilk kez düzenlendi.

Yarışların tamamlamasının ardından, Cimnastik Federasyonu sporcuları cimnastik gösterisi sergiledi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün çim bahçesinde çocuklar için oyun alanı kuruldu. 11 kategoride gerçekleştirilen 10 km şehir koşusunun ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, PGM II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri, Atletizm Federasyonu yetkilileri ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da katıldı.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.