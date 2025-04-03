Polis, Lefkoşa’da 31 Mart’ta aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Çeliksoy (E-52) ile Küçükerenköy’de önceki gün evinde ölü olarak bulunan Avonley Rene Stephenson’un (K-70) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis basın bültenine göre, Çeliksoy’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Stephenson’un yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.