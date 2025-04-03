Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği (KTFAD), 6 Nisan Dünya Fiziksel Aktivite Günü dolayısıyla İskele’de etkinlik düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu tarafından bu yıl için belirlenen “Oyun alanını eşitlemek: Sosyal katılım için spor” teması çerçevesinde organize edilen etkinlik, İskele Belediyesi Halk Plajı çim alanında (Long Beach) gerçekleştirilecek. Etkinlikte, her yaş grubuna yönelik fiziksel aktivite istasyonları kurulacak.

KTFAD Başkanı Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu tarafından yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazar günü saat 11.00-12.30 arasında düzenlenecek etkinliğin, “Hareket varsa, hayat var” sloganıyla İskele Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü iş birliğinde yapılacağı kaydedildi.

Etkinlikte, çocuklara yönelik yoga çalışması da Sema Maviş’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. KTFAD, tüm halkı fiziksel aktiviteye katılmaya davet etti.