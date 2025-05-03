Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Çanakkale Göleti hizasında, sağanak yağış nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikintilerinin sürücüler açısından tehlike arz ettiğini duyuran polis, sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, su tahliyesinin Belediye ekipleri tarafından yapılmakta olduğu belirtilirken, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.