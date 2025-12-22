Yangının, zamanında alınan tedbirlerle önlenebileceğini vurgulayan polis, vatandaşlara dikkat edilmesi gereken kuralları da hatırlattı.

Polis ve itfaiyenin konuyla ilgili ortak açıklamasında, duman veya ateş belirtisi görenlerin hemen; 199 itfaiye, 177 orman yangını veya 155 polis imdat hatlarına ulaşması gerektiği ifade edildi.

Temizlik ve ısınma amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden çıkarak yangına sebebiyet verebileceği, bu nedenle ilgili yasadaki kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen ütü, tost veya fön makinesi gibi elektrikli cihazların takılıp çalıştırılması yangın riskini artırır.

Yüksek akım tüketen elektrikli cihazlar direkt fişe takılarak kullanılmalı. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalı.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarıyla ilgili ihbarlar 188 elektrik arıza hattına yapılmalı.

Sigara izmaritleri tamamen söndürülmeden yol kenarlarına, ormanlık alanla diğer arazilere, çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmamalı.

Davlumbazda filtrede biriken yağlar iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmeli. Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisi, bakımı, egzoz ve lastik kontrolleri zamanında yaptırılmalı.

Motorlu araç, işyeri ve ikametgahlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmeli.