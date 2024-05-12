Polis Basın Subaylığı, son 24 saatte, polise 3 kayıp bildirimi yapıldığını açıkladı.

Dün, saat 13:00’te polise verilen bilgiye göre; Yeşilyurt’ta sakin Sıtkı Akargöl (E-25) ve Emre Arslan (E-35), 10 Mayıs Cuma günü, saat 15:00 sıralarında,  Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekne ile balık tutmak için denize açıldı ve geri dönmedi. Söz konusu şahısları arama çalışmaları sürüyor.

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Diğer bir kayıp bildirimi de yine dün saat 13:00’te yapıldı. Buna göre, 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye gelen Yasin Öcalan’a (E-53), 29 Nisan’dan bu yana ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınmadığı ailesi tarafından polise bildirildi. Öcalan da aranıyor.

Editör: Burhan CANBAZ