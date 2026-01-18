Lefkoşa’da meydana gelen polisi darp ve görevinden men ile uygunsuz hal ve tavır suçlarından tutuklanan baba Mahmut Casum ile oğlu Tahir Casum mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Burak Ateş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında bir soruşturma için Lefkoşa Adli Şube’de bulunan Tahir Casum’un telefonunun istenmesi üzerine uygunsuz hal ve tavır sergilediğini belirtti. Polis, zanlının telefonunun vermemek için uygunsuz tavırda bulunması üzerine polislerin müdahale ettiğini, bu esnada görevli memuru İ.Y.’yi göğsünden iterek, darp suçunu işlediğini kaydetti. Polis, darp suçunu işleyen zanlının tutuklanmak istediğini ancak mukavemet gösterdiğini, 5 polisin kendisini güçlükle zapt ettiğini, bu esnada şubede bulunan babasının sorgu odasına girerek, müdahale ettiğini ve bir polisi iterek, darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ve babasının tutuklandığını, aleyhlerine uygunsuz hal ve hareket, polisi darp ve görevinden men davaları getirildiğini kaydetti. Polis, zanlıların davalarını kabul etmediğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan her iki zanlı da aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.