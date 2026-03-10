Devletin birçok kademesinde görev alan siyasetçi Salih Coşar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hayatını pazar günü kaybeden Kurucu Meclis üyesi, eski bakanlardan Coşar için bu sabah Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri, eski siyasiler, bürokratlar ve Salih Coşar’ın ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan tören, Salih Coşar’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Salih Coşar'ın oğlu Behçet Coşar konuşma yaptı.

-Erhürman: “Salih Coşar'ın ülkemize ve halkımıza katkıları asla unutulmayacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Salih Coşar’ın sadece devlet adamı değil, tüm kesimlerin saygısını kazanmış örnek bir figür olduğunu vurguladı.

Erhürman, kamu hizmetine başladığı ilk günden itibaren sorumluluk bilinciyle hareket eden Coşar’ın görev aldığı her makamda ülkesine ve halkına hizmet etmeyi en büyük onur olarak gördüğünü ifade etti.

Salih Coşar’ın devletin hemen her kademesinde görev yaptığını hatırlatan Erhürman, “Kurucu Meclis’te yer almış, birçok bakanlık görevi üstlenmiş Salih Coşar'ın ülkemize ve halkımıza katkıları asla unutulmayacak.” dedi.

Coşar’ın çalışkanlığı, hoşgörüsü ve mütevazı kişiliğiyle her zaman yol gösterici olduğunu da dile getiren Erhürman, ailenin acısını paylaştığını belirterek, Salih Coşar'a rahmet, ailesi ve Kıbrıs Türk halkına sabır diledi.

-Öztürkler: “Onun bıraktığı miras her zaman yaşatılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Salih Coşar’ın makamını kendi için değil Kıbrıs Türk halkına hizmet için değerlendirdiğini kaydetti.

Coşar’ın Meclis Başkan Yardımcılığı, Eğitim, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarında görev yaptığını anımsatan Öztürkler, “Maliye alanında KKTC’de çok ciddi bir disiplin sağladı. Eğitim alanındaki vizyoner duruşunu hiç unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Öztürkler, dürüstlüğü, insan sevgisi ve uzlaştırıcı kişiliğiyle her zaman Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşayacak Coşar’ın bıraktığı mirasın her zaman yaşatılacağını söyledi. Öztürkler Coşar’ın ailesine sabırlar diledi.

-Behçet Coşar: "Kanatlarımız kırıldı"

Salih Coşar’ın oğlu Behçet Coşar, hayatının en zor konuşmasını yaptığını belirterek, yaşı ne olursa olsun insanın baba kaybını kaldırmasının kolay olmadığını kaydetti.

Salih Coşar’ın siyasi değil babalık yönü anlatmak istediğini de ifade eden Behçet Çoşar, doğruyu söylemeyi, dürüst olmayı, din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ayırt etmeksizin insanları sevmeyi ondan öğrendiklerini vurguladı.

Salih Çoşar’ın ülkesine her zaman sahip çıkan bir Kıbrıslı Türk olduğunu dile getiren Behçet Coşar, bugün kanatlarının kırıldığını ifade ettti.

Konuşmaların ardından eski bakanlardan Salih Coşar’ın naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşunda bulunuldu.

Merhum Salih Coşar bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.

1938'de Baf'ta doğan Salih Coşar, 88 yaşındaydı.