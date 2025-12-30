Gazimağusa’da bir apartman dairesine kapıyı kırarak giren ve bağırarak rahatsızlık yaratan bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, U.A.(E-25), aynı apartmanda yaşayan bir kişinin dairesinin giriş kapısına tekme atarak kilit kısmını hasara uğrattı. Ardından izinsiz şekilde daireye giren şahıs, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı. Söz konusu şahıs ayrıca, korkutmak amacıyla kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdı.

Bahse konu şahıs, olay yerinde suçüstü tutuklandı.

- Çalıştığı işyerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Girne’de Ekim 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında, bir markette kasiyer olarak çalışan İ.O.(E-24), müşterilere satmış olduğu muhtelif ürünleri kasada iptal edilmiş olarak gösterip, toplam 145 bin 54,29 TL nakit parayı kasadan alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, İ.O., Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.

- KKTC'de izinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.