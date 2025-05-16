Evinde intihara teşebbüs eden 37 yaşındaki Md Rasel Dewan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Bafra’da sakin Md Rasel Dewan (E-37), evinde intihara teşebbüs etmiş olup ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yolda yaşamını yitirdi.

-Üşenmez’in ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı

Öte yandan, çarşamba günü Gazimağusa’da evinde yaşamını yitiren Cemal Üşenmez’e (E-63) otopsi yapıldı. Üşenmez’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.