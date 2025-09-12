Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 4 kişi tutuklandı, 1 kişi ise iş kazasında yaralandı.

- Gönyeli’de İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket ve gümrüksüz mal tasarrufu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Gönyeli’de K.Y. (E-42)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı, gümrüğe beyan edilmemiş 8 adet cinsel gücü artırıcı krem bulunarak emare alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa’da iş kazası

Aynı gün saat 15.30 sıralarında Lefkoşa Özker Özgür Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Muhammad Ashfaq (E-37), iskele üzerinde sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 120 santimetre yükseklikten düştü. Yaralanan işçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol el bileğinde kırık teşhisiyle tedavi edilerek taburcu edildi.

- Ülkede ikamet izinsiz kalan 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.