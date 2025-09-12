Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği 13. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 30 Eylül Salı gününe kadar uzatıldı.

Açılışı 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde gerçekleştirilen sergide 13. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın ödüllü fotoğrafları ile birlikte 27 katılımcının 107 fotoğrafı sergileniyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek sergide, yarışmanın Mimari Kategorisine konu olan, Hakkı Atun ve Burhan Atun’un mimari eserlerinin eski fotoğraflarından hazırlanan özel bir fotoğraf sergisi de yer alıyor.

Bu yıl ilk kez 7 kategoride düzenlenen sergide; Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 14 fotoğrafçının 20 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 14 fotoğrafçının 19 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 9 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 13 fotoğrafçının 18 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 7 fotoğrafçının 10 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz): Hakkı Atun-Burhan Atun Eserleri kategorisinde 10 fotoğrafçının 16 fotoğrafı ve Yarışmaya bu yıl ilk kez eklenen Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorisinde de 6 fotoğrafçının 8 fotoğrafı yer alıyor.

Sergilenen eserlerin listesine, Kültür Dairesi’nin web sayfası kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden Güncel Duyurular başlığı altından ulaşılabiliyor.