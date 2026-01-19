Lefkoşa’da bulunan iki ayrı camiye girip, bağış kutularından para çalan 21 yaşındaki A.W.S. (E), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 8-17 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayda, Lefkoşa’da iki ayrı caminin kapısı açılarak içeriye girildi; camilerde bulunan bağış kutularının kilitleri kasten kırılıp hasara uğratıldı. Kutuların içerisinde muhafaza edilen ve miktarı tespit edilemeyen nakit para, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen A.W.S, tespit edilerek tutuklandı.

- Alsancak’ta darp; tutuklanan zanlı kaçak çıktı

Alsancak’ta dün, bulundukları evde aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Ö.(E-68) tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, M.S.A’nin (E-31) üzerine doğru sallayarak konu şahsı darp etti. Tutuklanan M.Ö’nün yasal statüsü olmadığı halde ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü üç şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün M.M.(E-53) 162 miligram alkollü içki tesiri altında, Girne’de Y.U.(K-29) 185 miligram alkollü içki tesiri altında ve Ş.Ç.(K-29) (nefes örneği vermeyi reddetti) alkollü içki tesiri altında oldukları sırada bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.