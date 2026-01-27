Gazimağusa’da bir aracın ateşe verilmesi ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da Kavunoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan van aracın sağ alt kısmındaki yol üzerine, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kasten yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesi sonucu aracın sağ ve arka bagaj kısmı hasar gördü. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.T.(K-28) tespit edilerek tutuklandı.

-Ev açma ve hırsızlık

Gönyeli Marmaris Sokak’ta 14 Ocak tarihinde, bir evin yatak odasının açık pençesinden içeriye girilip dolap içerisindeki kasa ile birlikte toplam 25 bin 40 ABD doları, 18 bin 300 Stg, 20 bin TL ve 350 Euro nakit paranın çalınması ile ilgili meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-26) tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.A.(E-22) da tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Dereboyu Sokak’ta, dün saat 20.00 sıralarında, 168 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.Ö.(E-24) makul mazereti olmaksızın bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

-Kaçak ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik kazası

Lefkoşa İrsen Küçük Çevre Yolu üzerinde dün saat 19.30 sıralarında, Alyshır Halmuradov (E-20) HA 531 plakalı araç ile batıya doğru dikkatsiz şekilde giderken, önünde aynı istikamete doğru seyreden Doğuş Oksu (E-45) yönetimindeki ZK 258 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ZK 258 plakalı araç, orta refüjde bulunan bariyerlere de çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmazken, HA 531 plakalı araç sürücüsü Alyshır Halmuradov, sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.