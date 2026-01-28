Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, ön müzakere aşamasında olunduğuna işaret ederek, sürekli ve doğrudan diyaloğun önemini vurguladı.

Holguin, daha önce masaya getirilen çeşitli güven yaratıcı önlemler üzerinde mutabakata varılması ve müzakerelerin başlaması için gayretlerin devam edeceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi ikametgahındaki iki saatlik toplantının ardından Holguin yazılı bir açıklama yaptı.

Holguin, açıklamasında, ön müzakere aşamasında olan taraflar arasında sürekli ve doğrudan diyaloğun önemine dikkat çekerek, özellikle bunun görüş, kaygı ve beklentilerin ifade edilebilmesi gerekli olduğunu kaydetti.

Liderlerin bugün toplantıda esas müzakere sürecinin başlamasına yönelik ilerleme yolunu belirlemek amacıyla önerilerini paylaştıklarını bildiren Holguin, daha önce masaya konan güven yaratıcı önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiğini ve iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin ele alındığını belirtti.

Holguin, bundan sonraki süreçte, masadaki çeşitli güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varılması ve müzakerelerin başlaması yönünde çabaların sürdürüleceğini söyledi.

Holguin, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.