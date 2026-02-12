Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş), “sorunlara çözüm üretilmek yerine diyalog yolunun kapatıldığı ve hekimlerin tehdit edildiği” gerekçesiyle 6 Şubat’ta başlattığı greve bugün de devam ediyor.

Sendika, taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt verilmemesi üzerine; acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç, örgütlü olduğu kamu sağlık birimlerinde 07.45–15.30 saatleri arasında tüm sağlık hizmetlerini durdurdu.