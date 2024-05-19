Dikmen’de 79 yaşındaki Abdullah Özlü, dün saat 19.10 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özlü’nün vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Özlü’nün ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

- Lefkoşa’da kayıp şahıs

Lefkoşa'da sakin Mustafa Kenan Sivri, dün saat 19.30 sıralarında kalmakta olduğu evinden ayrıldı ve halen geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

- Demir keserken tedbir almayarak yangına neden oldu

Yeşilyurt’ta dün saat 12.20 sıralarında, A.Ç.'nin (E-57), bir şahsa ait ağıl içerisinde, gerekli emniyet tedbirini almadan kullanımında bulunan spiral makinesiyle demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında kuru otlar ile yangının sirayet etmesi sonucu İsmail Kaşot’a ait bahçe içerisinde bulunan 2 adet zeytin ağacı ve damlama sulama lastikleri tamamen, 4 adet zeytin ağacı ise kısmen, Uğur Kaşot’a ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan 10 adet narenciye fidanı ve damlama sulama lastikleri ise tamamen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.