Ülke genelinde yaşanan polisiye olaylarda üç kişi tutuklandı, beş kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli görülen H.Ş.’nin (E-46) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram kokain ile 1 gram hintkeneviri bulundu. Ayrıca ilgili şahsın evinde de yapılan aramada 5 hap ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri olan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Y.S. eski kız arkadaşını bıçakladı

Kalkanlı’da 22 Nisan’da eski kız arkadaşı Ş.C.’nin (K-43) evine izinsiz olarak giren Y.S.(E-45), Ş.C.’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti, sağ gözünü çevreleyen kemiği kırdı. Y.S. ayrıca, kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Ş.C.’yi sol karın kısmından yaraladı. Olay sonucu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Ş.C. yapılan tedavi sonrasında hastaneden taburcu oldu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilen Y.S., tutuklandı.

-Alsancak’ta ayakkabı çalan şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, 24 Nisan’da bir apartman dairesinin giriş kapısı önündeki ayakkabılıktaki iki çift kramponlu ayakkabıyı çalan Y.M.A. (E-28) polis tarafından tespit edilerek, tutuklandı.

-İkamet izni olmayan bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izini olmayan bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kumarhanede bulunmak ve bulunmasına müsade etmek

Polis ekipleri tarafından, ülke genelinde faaliyet gösteren kumarhanelerde dün gerçekleştirilen denetimler sonunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Meselelerle ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.