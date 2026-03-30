III. Türkiye Kadın Zirvesi, İstanbul’da görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. “Lider Kadınlar, Güçlü Yarınlar” temasıyla düzenlenen zirvede, iş, medya, sanat, spor ve akademi dünyasından birçok başarılı isim ödüllendirildi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise, Kıbrıs Türk basınının deneyimli ismi Meliz Birinci’ye verilen “Yaşam Boyu Meslek Başarı Ödülü” oldu. Uzun yıllardır ekranlarda güvenilir ve güçlü haberciliğin simgesi haline gelen Meliz Birinci, bu anlamlı ödülle meslek hayatındaki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Zirvede ayrıca birçok önemli isim farklı kategorilerde ödül aldı.

Öne çıkan ödül sahipleri arasında:

• Nurten Öztürk – Yaşam Boyu Başarı Ödülü

• Fatma Şahin – Yılın Kadın Yerel Yöneticisi

• Gamze Cizreli – İlham Veren İş Kadını

• Zeynep Sönmez – İlham Veren Kadın Sporcu

• Güliz Öztürk – Yılın CEO’su

• Yasemin Sakallıoğlu – Yılın Kadın Komedi Yıldızı

• Aydilge – İlham Veren Kadın Müzisyeni

• Ece Vahapoğlu – Güç ve İlham Veren Kadın

• Dilara Aksüyek – İlham Veren Kadın Oyuncu

Medya, iş dünyası ve sanat camiasından toplam 30’dan fazla kategoride ödüllerin dağıtıldığı gece, kadınların toplumdaki güçlü rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıbrıs Genç TV Ana Haber Spikeri Meliz Birinci’nin aldığı bu anlamlı ödül, sadece bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Kıbrıs Türk medyasının uluslararası platformlarda gördüğü değerin de önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Zirve, “lider kadınların geleceği şekillendirdiği” mesajıyla sona erdi.