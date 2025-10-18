Girne Turizm Limanı’ndan dün 12.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan, T.K.(E-40) ve H.D.’nin (E-40) aracında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 38 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 5 av fişengi ve bir kılıç bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 18.00 sıralarında Dipkarpaz'da, D.D.’nin (E-27) evinde polis tarafından yapılan aramada, 35 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. D.D. tutuklandı.

-Bolatcıoğlu'na otopsi yapıldı

Evinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Yavuz Bolatcıoğlu’na otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Haspolat’taki evinde yaşamını yitiren Yavuz Bolatcıoğlu’nun (E-67) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Bolatcıoğlu’nun ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

-Kokain tasarrufundan bir tutuklu

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde dün saat 09.15 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, L.A.’nın (E-41) kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada, 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı, L.A. ise tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde bu sabah 01.00 sıralarında 293 mlgr alkollü içki tesiri altındaki İ.Ü.(K-23) ve Gazimağusa’da Şerifarzık Sokak üzerinde saat 04.30 sıralarında yeterli nefes örneği vermediği ancak sarhoş olduğu belirtilen Y.M.(E-24), bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında her iki şahıs da tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.