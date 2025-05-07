Gönyeli’de bir araçtan, çanta ile birlikte içerisinde bulunan toplam 4 bin 600 TL nakit para, muhtelif ziynet eşyaları, kredi kartı, kimlik kartı ve cep telefonu çalınması üzerine gerçekleştirilen "Güvenli Sokaklar 2" operasyonu kapsamında, üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E), A.Y.(E) ve B.G.Y.(E) tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu araç içerisinden çalınan eşyalar da bulundu.

Ayrıca operasyon kapsamında B.G.Y’nin tasarrufunda ise, içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.