Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) iş birliğinde, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen “Mavi Alev Sertifika Programı-Temel İtfaiye Eğitimi”, Ercantan Ltd. Lassa Birimi personeline verildi.

POLVAK’tan yapılan açıklamaya göre eğitim, olası yangın ve acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak amacıyla düzenlendi.

Katılımcılara yangın güvenliği, yangınların çıkış nedenleri, yangın risklerinin önlenmesi, acil durum farkındalığı, yangına ilk müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve temel itfaiye uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Program boyunca, olası yangın ve acil durumlarda personelin hızlı, doğru ve etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi, iş yerlerinde güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ile güvenliği bilincinin artırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda programa katılan Ercantan Ltd. Lassa Birimi personeline sertifikaları takdim edildi.

POLVAK yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığı artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde devam edeceğini bildirdi.