Yarın ve çarşamba günü iç kesimlerde yağmur bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri iç ve doğu kesimler parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba açık ve az bulutlu öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli olarak esecek.