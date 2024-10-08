Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, Posta Dairesi’nin güvenli ve hızlı postacılık görevini, tüm imkansızlıklar ve eksikliklere rağmen çalışanlarının üstün gayreti ve özverisiyle yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

İskender, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Posta Dairesi’ndeki gelişmelere dikkat çekerek, Daire’nin çalışmalarını yürütmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Mesajında 9 Ekim’in 1969’dan beri Dünya Posta Günü olarak kutlandığını hatırlatan İskender, güvenli ve hızlı bir şekilde haber ve nesne taşıma görevinin Posta Kurumunun evrensel prensibi olduğunu belirtti.

“KKTC Posta Dairesi tüm dünyada olduğu gibi üzerine aldığı görev ve sorumlulukla güvenli ve hızlı postacılık görevini, tüm imkansızlıklar ve eksikliklere rağmen çalışanlarının üstün gayreti ve özverisiyle zaman ve mekân mefhumu olmaksızın yerine getirmeye çalışmaktadır.” diyen İskender, zaman zaman yaşanan aksaklıkların son dönemde minimize edildiğini ifade etti.

Posta Dairesi Müdürü İskender, pandemi döneminde T.C. PTT AŞ ile yaptığı iş birliğiyle kesintisiz hizmet verildiğini, 6 Şubat Depremi’nde ülkede toplanan yardımların başarıyla ulaştırıldığını, kargo ve koli hizmetlerinin artırıldığını, damga pullarının sıfıra yakın hatayla satışlarının yapıldığına işaret etti.

Özel gün ve yıl dönümlerinde basılan anı pulu ve damgaların da basıldığı kaydeden İskender, şunları söyledi:

“KKTC pulları postamız aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki filatelistlere ulaştırılmakta ve ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. KKTC Posta Dairesi bu yıl ilk defa yapılan bir projeyle, KKTC Girişimci Kadınlar Derneğine bağlı Kadın Kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti PTT AVM Kurumunda satılmasına Türkiye Cumhuriyeti AS POS ile birlikte kargo hizmeti vermiştir.”

İskender, görevlerini tüm zorluklara rağmen yerine getiren Posta Dairesi’nin her kademesindeki çalışma arkadaşlarına başarılar diledi, emekliliğe hazırlananlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi, bugüne kadar emek veren herkesi saygı ve minnet ile vefat edenleri ise rahmetle andığını belirtti.