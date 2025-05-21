Rum gümrük makamları ve polis iş birliği neticesinde posta yoluyla Güney Kıbrıs’a gelen 18 kilo hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin, 19 Mayıs tarihinde posta paketlerine yönelik araştırması neticesinde, söz konusu miktardaki uyuşturucuyu tespit ettiğini yazdı. Gazete, polisin dün ise, gerçek kimliğini gizleyerek başka biri olarak kendisini tanıtan ve paketleri almak için gelen 34 yaşındaki şahsı tutukladığını belirtti.

Habere göre bahse konu şahıs, yasa dışı uyuşturucu ithali ve tasarrufu, başka birinin kimliğine bürünme ve sahtecilik nedeniyle tutuklandı.