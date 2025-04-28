Kuzey Kıbrıs’taki inşaat, proje ve emlak sektörünün nabzını tutan, tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan Propertync Awards, KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın da katılımıyla 26 Nisan Cumartesi gecesi Cratos Premium Hotel, Girne’ de düzenlendi!

Açılış konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ın sektördeki başarısını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemelerine rağmen özgüven ve yaratıcılıkla sürdürdüğünü belirten Propertync Direktörü Mehmet Kozansoy, 2025-2026 dönemi için de Türkiye Property Awards Ödül Törenini duyurdu.

Uluslararası Jüri Paneli tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 43 farklı kategoride kazanan projeler ödülleriyle buluştu. Bu görkemli gecede, ödül töreninin yanı sıra, özel olarak bu gece için İngiltere’den gelen Incognito ekibi, harika bir sahne performansı sergileyerek, misafirlere eğlenceli anlar yaşattı.