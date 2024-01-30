Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Puma Kadınlar Ligi’nde yer alan takımlara yönelik Futbol Oyun Kuralları eğitimi veriyor. Üç bölgede yapılacak olan eğitimleri KTFF MHK Başkanvekili Derviş Atakan ve MHK Üyesi Niyazi Nizam verecek.

1 Şubat 2024 Perşembe günü ilk eğitim Değirmenlik Belediyesi Konferans Salonu’nda Miracle Değirmenlik SK, Vadili TÇBSK, Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi ve 1461 İskele Trabzonspor futbolcularına yönelik gerçekleştirilecek. 2 Şubat 2024 Cuma günü ise KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda Taşkınköy SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Küçük Kaymaklı ve T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK takımlarına eğitim verilecek. Eğitim programının son aşaması ise 16 Şubat 2024 Cuma günü Girne’de Doğan Türk Birliği ile Alsancak Yeşilova takımlarının katılımıyla yapılacak.