Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas dün Atina’da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün Atina’da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre, görüşmede, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeler ve üçlü işbirliklerinin başka ülkelerle de gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Palmas görüşmede Dendias’a, Türkiye’nin “ara bölgedeki eylemleri” konusunda bilgi verirken Dendias ise “Kıbrıs, Silahlı Kuvvetlerin mücadele kabiliyetinden ve sivil güçlerin uyumundan uzakta değildir” şeklinde konuştu.