Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki durumun, modern insanlık tarihindeki korkunç bir olay olduğunu belirterek, "Bir Filistin Devleti'nin kurulması, genel çözümün temel bir unsurudur." dedi.

Putin, Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğü" yönündeki sözlerini hatırlatan Putin, "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihindeki korkunç bir olay. Bundan daha trajik ve üzücü ne olabilir ki." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze ile ilgili planını değerlendiren Putin, bu planın iki ayrı devletin kurulmasına yol açması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu, sürekli vurguladığımız nihai hedefe ulaşılması konusunda yardımcı olursa, Rusya bu planı desteklemeye hazır. Elbette, bu teklife dikkatlice bakmak lazım. Elbette önerileri dikkatlice incelemeliyiz." diye konuştu.

Vladimir Putin, Rusya'nın, 1948'den beri ve ardından 1974'te, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararı kabul edildiğinde, her zaman Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletin kurulmasını savunduğunu dile getirerek, "Bu adım, Filistin-İsrail çatışmasına nihai bir çözümün anahtarıdır." görüşünü paylaştı.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in bir barış elçisi olarak bilinmese de deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkati çeken Putin, Filistin'deki çözümde olumlu bir rol oynayabileceğini söyledi.

Putin, Trump'ın, Filistin'i veya daha doğrusu Gazze Şeridi'ni bir süreliğine yönetecek uluslararası bir yapı kurulmasını önerdiğini anımsatarak, "Blair, büyük bir barış elçisi olarak bilinmiyor. Kendine özgü görüşleri var, ancak deneyimli bir siyasetçi. Genel olarak, faaliyetleri, deneyimi ve bilgisi barışa yönlendirilirse, olumlu bir rol oynayabilir." yorumunu yaptı.

Trump'ın Gazze planına ilişkin görüşlerini aktaran Putin, "Bence her şeyin Başkan (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas ve mevcut Filistin Yönetimi'nin kontrolüne devredilmesi daha iyi olur. Ama belki de güvenlik sorunlarını çözmekte zorlanırlar. Planda, güvenlik amacıyla yerel polisler de yer alıyor. Bu kötü mü? Bence iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Plandaki uluslararası yönetimin ne kadar süreceğinin ve sonra iktidarı kimin devralacağının önemli olduğuna işaret eden Putin, bu gibi güvenlik konularının netleşmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas da dahil olmak üzere Filistinlilerin ve diğer İslam ülkelerinin, Gazze Şeridi'ndeki durumu çözmek için Trump tarafından önerilen planı onaylamasının önemli olduğunu belirten Putin, planın uygulanması halinde çatışmanın çözümünde çok önemli bir adım olacağına emin olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bizim görüşümüze göre (Filistin sorunu) ancak bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla kökten çözülebilir. Bir Filistin Devleti'nin kurulması, genel çözümün temel bir unsurudur." dedi.

Bu konuda "birçok sorunun" hala mevcut olduğunu kaydeden Putin, "Çok önemli olan ve bence kesinlikle desteklenmesi gereken, bir yandan Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması, diğer yandan da önemli sayıda Filistinlinin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasıdır. Burada da şunu anlamamız gerekiyor: Kaç Filistinliden bahsediyoruz, kimlerden ve ne kadar sürede serbest bırakılabilirler?" sözlerini sarf etti.