Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, 55 yaşındaki Rabikan Nalbant, 21 Haziran’da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nalbant'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Yenierenköy'de ikamet eden, evli ve iki çocuk babası olan Nalbant'ın vefatının, başta ailesi olmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı camiasını ve kendisini tanıyan herkesi derin bir üzüntüye boğduğu kaydedildi.

“Merhum çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline sabır ve başsağlığı diliyoruz.” denilen açıklamada, aziz hatırasının teşkilatın bünyesinde daima saygı, minnet ve özlemle yaşatılacağı ifade edildi.