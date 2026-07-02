Gazimağusa’da iddialara göre annesiyle tartıştıktan sonra balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gazimağusa Karakol bölgesinde bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir apartmanın 6’ncı katında iddialara göre annesiyle tartışan 10 yaşındaki Mahdokht Naşafi, balkondan aşağı atladı.Ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.