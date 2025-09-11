Bağımsızlık Yolu (BY) Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, inşaat sermayesinin, barışın önündeki engellerden biri olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, beş Kıbrıslı Rum ile ilgili davadaki son gelişmelerin, yıllardır barış güçlerine yaptıkları uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Beş Kıbrıslı Rum’u şikayet eden bu kişilerin, inşaat sermayesinin önde gelen temsilcileri olduğunu iddia eden Rahvancıoğlu,“İş cinayetlerinde ölen, sigortasız ve kayıt dışı çalıştırılan, izin hakkını kullanamayan işçiler veya sökülen ağaçlar, doldurulan dereler, kirlenen denizler ve oyulan dağlar için değilse barış için olsun inşaat sermayesinin yakasına yapışmalıyız.” dedi.

Özel sektörde sendikalaşmanın önemini belirten Rahvancıoğlu, söz konusu sermaye kesimi olduğunda yükseltilmesi gereken ilk sözün “sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” olduğunu kaydetti. Rahvancıoğlu, "Umuyorum bu olumsuz olaylar, Bağımsızlık Yolu’nun ısrarla vurguladığı sendikalaşmanın ve emek mücadelesinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu konusunda tüm barış güçlerine bir ders olur” şeklinde devam etti.