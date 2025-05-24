Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, inşaat ve emlak sektörünü, “doğaya ve emeğe karşı suçlar işlediği” gerekçesiyle eleştirdi, hiç bir zaman bu sektör ile aynı saflarda olmayacaklarını kaydetti.

Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, inşaat ve emlak sektörünün sadece Güney Kıbrıs'ta değil değil, KKTC'de de de yargılanması gerektiğini savundu.

“Bizim için sadece Rum malını değil, Türk malını yağmalamaktan da suçludurlar” ifadelerini kullanan Rahvancıoğlu, doğayı tahrip eden, tarım arazilerini beton yapan ve denizleri kirleten anlayışla aynı gemide olmadıklarını kaydetti.

Bu sektörlerde “kayıt dışı çalıştırma, sigorta yatırmama, maaş gaspı ve ihtiyat sandığı haklarının çiğnenmesi” gibi örnekler olduğunu ileri süren Rahvancıoğlu, bu sistemi sürdürenlerle aynı gemide, aynı denizde olmadıklarını ifade etti.

Ülkede vergi adaletsizliği yanında sendikal haklara yönelik saldırılar olduğunu da savunan Rahvancıoğlu, emekçilerin sağlık, eğitim, barınma ve ulaşım gibi temel haklarının gasp edildiğini iddia etti.