Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, seçim öncesi yaptıkları değerlendirmelerde Ersin Tatar'ın yenilgisinin öngörüldüğünü anımsatarak, seçim sonuçlarının da bunu büyük ölçüde doğrulandığını söyledi.

Rahvancıoğlu, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını ve oluşan siyasi tabloyu değerlendirdi.

Tufan Erhürman’ın zaferi sonrası oluşan toplumsal coşkuya değinen Rahvancıoğlu, "Erhürman’ın kazanması sonucunda ortaya çıkan duygusal coşku, Bağımsızlık Yolu’nun seçime girmeme kararı almakla ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugüne kadarki tüm öngörülerimiz doğrulanmıştır. Geriye bugünden sonrasına dair uyarılarımız kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, Türkiye ile ilişkilerde haysiyet, Kıbrıs sorununda federal çözüm ve sosyo-ekonomik meselelerde emekten yana bir duruş bekleyen halkın beklentilerinin karşılanmaması ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.