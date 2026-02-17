Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde, Ramazan ayı boyunca KKTC genelinde 17 sabit ve 48 gezici noktada iftar sofrası kurulacak.

KEİ’den verilen bilgiye göre, bu kapsamda 17 sabit ve 48 gezici noktada toplam 227 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

İftar organizasyonlarında KEİ Ofisi 14 sabit ve 26 gezici noktada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2 sabit ve 22 gezici noktada, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 sabit noktada hizmet verecek.

Sabit iftar noktaları şöyle: "Gazimağusa’da Serdarlı, Çayönü, Güvercinlik, Maraş Meydan Ulu Camii, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne’de Dikmen Camii, Karaoğlanoğlu Camii, Nurettin Ersin Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii, ODTÜ Kampüsü, İskele’de İskele Merkez Camii, Lefke’de Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa: Hala Sultan Camii, Lefkoşa Sanayi Camii, Gönyeli Yalçın Park, Kuğulu Park, Selimiye Camii."

Gezici iftar noktalarının bilgileri ise sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Soğuk hava koşulları dikkate alınarak tüm Ramazan sofralarının kapalı alanlarda kurulacağı, kapalı mekân imkânı bulunmayan 11 sabit noktada ise Sivil Savunma Teşkilatı tarafından 26 iftar çadırı kurulduğu belirtildi.