On bir ayın sultanı ramazan bugün başladı.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

-Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak

Ramazan ayı 29 gün sürecek. Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram namazı saat 07.07’de kılınacak.

İlk orucun tutulacağı bugün iftar saat 17.51’de yapılacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 300 TL olarak belirledi. Fitrelerin, en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

-İftar yemekleri

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa’ya bağlı 18 noktada her gün 7 bin 300 kişiye, 23 gezici noktada ise ay boyunca toplam 5 bin 900 kişiye iftar yemeği verileceği kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nce ise, 3 sabit ve 23 gezici noktada iftar yemeği ikram edileceği belirtilen açıklamada, ramazan ayı boyunca kurulacak 21 sabit ve 46 gezici noktada toplam 235 bin iftar yemeğine ulaşılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada 21 iftar noktası şu şekilde açıklandı:

“Gazimağusa: Dörtyol Cami, Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami

Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Hz. Ömer Cami, Karaoğlanoğlu Cami, Dikmen Cami

Güzelyurt: Fatih Cami, Yukarı Bostancı Cami, ODTÜ

İskele: İskele Merkez Cami

Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami

Lefkoşa: Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami, Sevkad, İyilik Evi”

Açıklamada, gezici iftar noktalarının da sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği, tüm halkın Ramazan soflarına davetli olduğu kaydedildi.