İslam dininin iki büyük bayramından biri olan ve Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı bugün sona eriyor.

Meteoroloji Dairesi'nin son değerlendirmelerine göre, bugün hava, bayramın ilk iki gününde olduğu gibi yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 21-24 derece dolaylarında seyredecek ve yağmur hafta sonuna kadar devam edecek.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz olarak halka hizmet vermeye devam ediyor.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular bayram görüşünden bugün de yararlanacak. Bayram görüşleri bugün ve yarın 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Belediyelerin acil durumlar için önlem ve tedbirleri ile hizmetleri bugün de devam edecek.