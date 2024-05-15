Avrupa Konseyi Maraş Raportörü Piero Fassino, Maraş’ta 50 yılın sonunda bir çözüme ulaşılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Fassino, Birleşmiş Milletler’in de yardımıyla Maraş’ın yeniden canlı bir şehir olması için uğraş vermek gerektiğini kaydetti.

Halkın şehri olduğunu belirttiği Maraş’ın bugünkü halinin içler acısı olduğunu kaydeden Fassino, “Artık hayalet şehir olmaktan çıkması gerekir” dedi.

Ay sonunda Avrupa Konseyi’ne Maraş’la ilgili bir rapor sunacak olan Piero Fassino Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde ( AKPA) temsil eden milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Armağan Candan ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın eşliğinde Maraş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basına kısa açıklama yapan Fassino, Maraş’la ilgili çözümün BM’nin önerilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebileceğine inandığını, diğer yandan ilgili tarafların da anlaşması gerektiğini söyledi.

Fassionu bu ayın sonunda Maraş’ın son durumu hakkında rapor sunacağını raporda önerilerinin de yer alacağını söyledi.

Fassino raporunu hangi plan çerçevesinde sunacağının sorulması üzerine, Kıbrıs’ta her iki tarafla gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

-Candan

Milletvekili Armağan Candan Fassino’nun ikinci kez adaya geldiğini belirterek, 3 yıl önce AKPA’da gündeme gelen Maraş’a ilişkin çalışmayı yürüten raportör olduğunu, haziran ayında rapora ilişkin çalışmanın hazırlanması ve AKPA Genel Kurulu’na sunularak onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Fassino’nun Kıbrıs’ın dışında Atina ve Ankara’ya da ziyaretler gerçekleştirdiğini, Kıbrıs’ta hem Türk hem Rum tarafıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Candan, “Bizler de Cumhuriyet Meclisi’mizi AKPA’da temsil eden heyet olarak gerek Maraş raporu gerek Kıbrıs’a ilişkin diğer konulardaki görüşlerimizi paylaşıyoruz, raporlara ilişkin çalışmalarımızı kendileriyle iş birliği içerisinde sürdürüyoruz” dedi.

Fassino’ya Kıbrıs’a gösterdiği özel önem ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyareti nedeniyle teşekkür eden Candan Avrupa Konseyi’nin Kıbrıslı Türkler için çok önemli olduğunu Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da oradan onay görmüş bir kurum olduğunun altını çizdi.

-Hasipoğlu

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da İtalyan Milletvekili Fassino’nun ikinci kez, sorumlu olduğu Maraş’la ilgili raporunu hazırlamak için Kıbrıs’a geldiğini, belirterek, Fassino’nun ay sonu Oslo’da raporunu Komitenin onayına sunacağını, önemli bir süreç yaşandığını kaydetti.

Fassino’nun raporunu sunmadan öne fiziki inceleme yapmak istediğini aktaran Hasipoğlu, “KKTC’yi temsilen AKPA’da iki sandalyemiz var. Siyasi Komite’yi takip eden vekilleriz. Ben kendisine teşekkür ediyorum iki tarafı da dinleyerek bir rapor yazacak. Tabii ki raporunda hoşumuza gitmeyen hususlara itirazlarımızı yapacağız ama en azından Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs meselesinde bir inceleme yaparken iki tarafı da dinliyor olması önemli” dedi.

Kıbrıs meselesinin 1974 öncesi kapalı Maraş’ın sahiplerinin kim olduğu meselesi olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, meseleyi bu anlamda tartışmanın doğru olmadığını, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerin yaşam hakkı izolasyonlar ve ambargoların da tartışılması gerektiğini kaydetti.

Kapalı Maraş bugüne kadar sürdürülen müzakerelerde statükonun simgesi haline geldiğini kaydeden Hasipoğlu KKTC devletinin 20220 yılında KKTC toprağı Maraş’ı açmakla statükoyu yıktığını söyledi.

Hasipoğlu, “Artık bizim Maraş’ı kapalı kelimesinden çıkararak tüm adanın menfaatine olacak şekilde hayata kazandırmamız gerekmektedir. Hem siyasi hem hukuki yönden BM Güvenlik Kurulu kararını ihlal etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konudaki görüşlerimizi 15 günlük sürede yazılı olarak ileteceğiz.30-31 Mayıs tarihlerinde Oslo’da yapılacak Komite toplantısında adil, objektif bir karar çıkmasını isteyeceğiz” dedi.