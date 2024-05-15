Avrupa Konseyi Maraş Raportörü Piero Fassino, Maraş’ta 50 yılın sonunda bir çözüme ulaşılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Fassino,  Birleşmiş Milletler’in  de yardımıyla   Maraş’ın yeniden canlı bir şehir olması için uğraş vermek gerektiğini kaydetti.

Halkın şehri olduğunu belirttiği Maraş’ın bugünkü halinin içler acısı olduğunu kaydeden Fassino,  “Artık hayalet şehir olmaktan çıkması gerekir” dedi.

Ay sonunda Avrupa Konseyi’ne  Maraş’la ilgili bir rapor sunacak olan Piero Fassino Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde ( AKPA) temsil eden   milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Armağan Candan ve Gazimağusa  Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın eşliğinde Maraş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basına kısa açıklama yapan Fassino, Maraş’la ilgili çözümün BM’nin önerilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebileceğine inandığını,  diğer yandan ilgili tarafların da anlaşması gerektiğini söyledi.

Fassionu bu ayın sonunda  Maraş’ın son durumu hakkında rapor sunacağını raporda önerilerinin de yer alacağını söyledi.

Fassino raporunu hangi plan çerçevesinde sunacağının  sorulması üzerine, Kıbrıs’ta her iki tarafla gerçekleştirdiği  temasları  çerçevesinde bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

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-Candan

Milletvekili Armağan Candan Fassino’nun ikinci kez adaya geldiğini belirterek, 3 yıl önce  AKPA’da gündeme  gelen  Maraş’a ilişkin çalışmayı yürüten raportör olduğunu, haziran ayında rapora ilişkin çalışmanın hazırlanması ve  AKPA Genel Kurulu’na sunularak onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Fassino’nun Kıbrıs’ın dışında Atina ve Ankara’ya da ziyaretler gerçekleştirdiğini, Kıbrıs’ta hem Türk hem Rum tarafıyla  görüşmeler yaptığını söyleyen Candan, “Bizler de Cumhuriyet Meclisi’mizi  AKPA’da temsil eden  heyet olarak gerek Maraş raporu gerek Kıbrıs’a ilişkin  diğer konulardaki görüşlerimizi paylaşıyoruz, raporlara ilişkin  çalışmalarımızı kendileriyle iş birliği içerisinde sürdürüyoruz” dedi.

Fassino’ya Kıbrıs’a  gösterdiği özel önem ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyareti nedeniyle teşekkür eden Candan  Avrupa  Konseyi’nin  Kıbrıslı Türkler için çok önemli olduğunu  Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da  oradan onay  görmüş  bir kurum olduğunun altını çizdi.

     

-Hasipoğlu

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da İtalyan  Milletvekili Fassino’nun ikinci kez, sorumlu olduğu  Maraş’la ilgili raporunu hazırlamak için Kıbrıs’a geldiğini, belirterek,  Fassino’nun ay sonu Oslo’da  raporunu Komitenin onayına sunacağını, önemli bir süreç yaşandığını kaydetti.

Fassino’nun raporunu sunmadan öne fiziki inceleme yapmak istediğini aktaran Hasipoğlu,  “KKTC’yi temsilen AKPA’da iki sandalyemiz var. Siyasi Komite’yi takip eden vekilleriz. Ben kendisine  teşekkür ediyorum iki tarafı da dinleyerek bir rapor yazacak. Tabii ki raporunda  hoşumuza gitmeyen hususlara itirazlarımızı yapacağız ama en azından Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs meselesinde bir inceleme yaparken  iki tarafı da dinliyor olması önemli” dedi.

Kıbrıs meselesinin  1974 öncesi kapalı Maraş’ın sahiplerinin kim olduğu meselesi olmadığını vurgulayan Hasipoğlu,  meseleyi bu anlamda tartışmanın doğru olmadığını,  Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerin yaşam hakkı izolasyonlar ve ambargoların da tartışılması  gerektiğini kaydetti.

Kapalı Maraş bugüne kadar sürdürülen müzakerelerde statükonun simgesi haline geldiğini kaydeden Hasipoğlu  KKTC devletinin 20220 yılında KKTC toprağı  Maraş’ı  açmakla statükoyu yıktığını söyledi.

Hasipoğlu, “Artık bizim Maraş’ı kapalı kelimesinden çıkararak tüm adanın menfaatine olacak şekilde  hayata kazandırmamız gerekmektedir.  Hem siyasi hem hukuki yönden BM Güvenlik  Kurulu kararını ihlal etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konudaki  görüşlerimizi  15 günlük sürede yazılı olarak ileteceğiz.30-31 Mayıs tarihlerinde  Oslo’da yapılacak Komite toplantısında adil, objektif bir karar  çıkmasını isteyeceğiz” dedi.

Editör: Burhan CANBAZ