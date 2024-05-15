Kıbrıs’ın tanınmış başarılı sanatçılarından Ayşegül Zaim çıkarmış olduğu son single parçasıyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sözü müziği kendisine ait “Bırakma beni” isimli şarkısı İstanbul’un tanınmış aranjörlerinden Celil Yavuz tarafından düzenlendi..

Klip çekimini İstanbul’da Sinem Kadirhan direktörlüğünde MC KADİRHAN stüdyolarında yapan sanatçı, başarılı yönetmen İlker Özlü ve ekibiyle çalıştı.

Daha önce de “Türkü Gözlüm” ve “Göç Eylesem” isimli şarkılarıyla viral olan sanatçı bu şarkıyla da çok iddialı olacağı görünüyor.

Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen sanatçı hali hazırda üç şarkısını daha tamamlamış durumda. BRTK kurumunda yapımcılığını üstlendiği “Şarkı söylemek lazım” programıyla da dinleyicilerin gönlüne taht kuran sanatçının klip çalışmalarını tamamlamasının ardından yakın zamanda diğer çalışmalarını da dinleyicileriyle buluşturması bekleniyor.