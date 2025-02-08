Rauf Denktaş Üniversitesi, 4. mezuniyet töreni dün yapıldı.

Törende 88 mezuna diplomaları verildi; üniversiteden mezun olan öğrenci sayısı böylelikle 216 oldu.

Törende konuşan Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş öğrencilerin başarısını ve akademik kadronun özverili çalışmalarını kutlayarak “Mezunlarımız alanlarında uzman nitelikli bireyler olarak, ülkelerinde başkalarının hayatlarına dokunacak; ülkemizin, tarihimizin, kültürümüzün birer parçasını kendi ülkelerine taşıyacaklar” dedi.

Denktaş, yükseköğretim alanındaki tüm paydaşlarla birlikte, başta eğitim kalitesini yükseltmenin, yeni araştırma geliştirme tesis ve projelerine önderlik etmenin, öğrencilerin yaşam koşullarını ve sosyal imkanlarını iyileştirmenin, üniversitelere prestij katacağını kaydetti. Bunların KKTC’yi öğrenci dostu bir ülke haline getireceğini vurgulayan Denktaş, “Unutmamalıyız ki ülkemiz ekonomisinin can damarlarından biri olan yükseköğretim sektörü, günü kurtaracak adımlarla değil; uzun vadeli stratejilerle hayatta kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

Mayıs ayında düzenlenecek TEKNOFEST’in önemine dikkat çeken Denktaş, “KKTC, TEKNOFEST ile büyük bir kazanım elde edecek” dedi.

TEKNOFEST’in sadece bir yarışma değil, geleceğin mühendislik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında inovatif teknolojiler üretmenin kapısını aralayan en önemli merkez olduğunu kaydeden Denktaş, “Bu sayede geleceğe yönelik eşi benzeri görülmemiş bir deneyim elde edecek, bundan sonraki eğitim müfredatlarımızı, yatırımlarımızı ve projelerimizi geleceğin bizden beklediği şekilde planlayacağız” dedi.

TEKNOFEST’in teknoloji, eğitim, ekonomi ve inovasyon alanlarında büyük bir potansiyel barındırdığını, KKTC’nin dijital dönüşümünü hızlandırarak; gençleri, girişimciler ve yatırımcıları bu dönüşümün öncüsü olmaya teşvik edeceğini kaydeden Denktaş, “Bu anlamda KKTC, hem teknolojik hem de ekonomik anlamda büyük bir kazanım elde edecek” dedi.