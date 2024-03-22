İsrail'in 6 aydır sürdürdüğü saldırılarıyla halkı açlığa ve susuzluğa sürüklediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli içme suyuna erişebilmek için saatlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle tesislerin zarar gördüğü ve yakıt eksikliği nedeniyle elektrikli aletlerin kullanılamadığı Gazze'nin Mısır sınırında bulunan, nüfusu İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığınmasıyla 5 katına çıkarak 1,5 milyona ulaşan Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin ramazan ayında acılarını daha da artıran su krizi yaşanıyor.

- "Bize yapılan bu zulüm artık yeter"

Yerinden edilmiş Filistinli kadın Ummu Ala, İsrail saldırılarının neden olduğu zor hayat şartlarına tepki göstererek yaşanan acıları "hayal gücünün de ötesinde" şeklinde niteledi.

Ummu Ala, Refah kentindeki su eksikliğinin, yerinden edilmiş Filistinlilerin acılarını tarif edilemez derecede artırdığını söyledi.

Filistinli kadın, uzun uğraşlar sonucu buldukları suların mikroplu ve içmeye elverişsiz olduğunu dile getirerek su ve gıda krizinin yanı sıra Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlenen savaş suçları ve soykırıma karşı tüm dünyanın sessiz kalmasından duyduğu şaşkınlığı ifade etti.

Ummu Ala, "Bize yapılan bu zulüm artık yeter, normal bir şekilde ne uyuyabiliyoruz, ne yemek yiyoruz ne de su içiyoruz. Hayatın ne anlama geldiğini bilmiyoruz ve çektiğimiz acı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

- Su kıtlığının tetiklediği hijyen eksikliği hastalıklara yol açıyor

Ummu Mecdi Salim de AA muhabirine ciddi anlamda su sıkıntısı çektiklerini söyledi.

İçme suyu elde etmenin zorluğuna dikkati çeken Salim, bir bidon içme suyu elde edebilmek için her gün saatlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Salim, "Banyo yapmak ve çamaşır yıkamak gibi diğer kullanımlar için olan su, belediye hatları aracılığıyla bize yalnızca 10 günde bir ulaşıyor." şeklinde konuştu.

Su kıtlığının hijyen eksikliğine yol açtığına vurgu yapan Salim, bu sebeple hastalıklarda da artış görüldüğünü aktardı.

Salim, suyun yanı sıra yiyecek, un ve şeker gibi ihtiyaçların da bulunmadığını hatırlatarak Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

- Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini de hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi ve yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.