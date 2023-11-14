Taşkent-Haspolat Anayolunda dün yaşanan trafik kazasında, reklam tabelasına çarpan araç alev aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün gece 22:00 sıralarında, Taşkent-Haspolat Anayolu üzerinde, İbrahim Erişkin (E-33) yönetimindeki MD 795 plakalı salon araç ile Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki reklam tabelasının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, MD 795 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki benzin hortumunun patlayarak, akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu söz konusu araçta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, aracın arka lastikleri ve bagajı hariç diğer tüm bölümleri ile söz konusu reklam tabelası tamamen yandı.

Kaza sonucu yaralanan MD 795 plakalı araçtaki yolcu Rıdvan Karaçöl (E-33), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.