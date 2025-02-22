Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Mısır’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin daveti üzerine, 23-26 Şubat tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Dimitriu temasları çerçevesinde Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin yanı sıra Senato Başkanı Abdel Wahab Abdel Razeg’le de bir araya gelecek.

Dimitriu ayrıca Gebaly ile birlikte, iki parlamento arasındaki revize edilmiş İş Birliği Anlaşması’nı da imzalayacak.

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Dimitriu, Mısır ziyaretinde İskenderiye ve Tüm Afrika Patriği II. Theodoros ve buradaki Yunan toplumu kurumlarını da ziyaret edecek.