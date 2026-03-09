Ruzen Art Studio katılımcılarının eserlerinin yer aldığı “Rezonans” sergisi, Ercan Havalimanı'nda ziyarete açıldı. Sergi mart ayı boyunca açık kalacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, sergide ressam Ruzen Atakan’ın atölye çalışmalarına katılan Enver Erönen, Ceren Altıparmak, Azra Salman, Seval Kıroğlu, Naz Irmak Gökhan, Ajda Karamanoğlu, Beren Kuyucuoğlu ve Naz Adıgüzel’in eserleri yer alıyor.

Açıklamada, sergide yer alan eserlerin sahipleri ile Ruzen Art Studio sahibi Ruzen Atakan, kendilerine bu imkanı veren T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür etti.