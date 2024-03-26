SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) CANDELA Robotik Kodlama Okulları öğrencileri, İzmir'deki Robotex Yarışması'nda dereceye girerek kasım ayında Estonya'da düzenlenecek Robotex Festivali'ne katılmaya hak kazandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Afrodit’s Girls grubundaki öğrenciler Gülsen Hatipoğlu, İlkem Orbay ve Zeynep Tuncer, tasarladıkları “Mum Söndüren Robot” ile kendi kategorilerinde ikinci olarak Robotex Festivali'ne katılacak.

Açıklamaya göre, GİGEM’de Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından 8-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Uluslararası Lego Sertifikalı Robotik Kodlama eğitimleri veriliyor.

Öte yandan, “Çizgi İzleyen Robot” kategorisinde GUF-E isimli grubun öğrencileri Baran Tarın, Çetin Karaca, Erdal Faiz Camgöz, Nihat Karaca ve Onur Yücel de, 12 grubun yarıştığı çizgi izleme kategorisinde jüri özel ödülü almaya hak kazandı.