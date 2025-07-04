İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada yaralanan kişilerin bazılarında ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi.Roma'da bir benzin istasyonunun patladığı ve olayda 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirildi.



Yaralılardan üçünün ciddi yanıkları olduğu belirtildi.

Via dei Gordiani'deki petrol, dizel ve LPG dağıtıcısındaki büyük patlama başkent genelinde duyuldu.

Yerel haber sitesi Roma Today, büyük duman vulutları ve istasyonun üzerinde yükselen alevlerin olduğu görüntüleri paylaştı.

Roma'nın toplu ulaşım ajansı Atac, yakınlardaki Teano metro istasyonunun, polisten gelen talimat doğrultusunda kapatıldığını açıkladı.