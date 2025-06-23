ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD ve Çin dahil tüm dünyayı etkileyeceğini bildirdi.

CBS kanalının "Face the Nation" programına konuk olan Rubio, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, saldırıların ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin şu an kendileri için acil bir konu olmadığını ancak böyle bir durumda ilk Çin'in kızması gerektiğini belirtti.

Çin petrolünün büyük kısmının o yoldan geçtiğini ifade eden Rubio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla, (İran) Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaları durumunda, bundan en çok etkilenecek Çin olacaktır. Bu, Çin'in çok büyük bedel ödeyeceği bir durum olur. Dünyanın diğer ülkeleri için de aynı şekilde geçerli. Bizim üzerimizde de etkisi olur ama dünyanın geri kalanı üzerinde çok daha büyük bir etkisi olur. Bu, onlar açısından intihar niteliğinde hareket olur çünkü bence bunu yaparlarsa, tüm dünya onlara karşı harekete geçer."

İran'ın ABD'nin "sürpriz" saldırılarının ardından "neden barış anlaşması" yapması gerektiğiyle ilgili Rubio, "Onlar, kimsenin güvenmemesi gereken taraftır. Onlar, uluslararası kuruluşlara nükleer programları hakkında yalan söyleyen taraftır." diye konuştu.

Rubio, İran'da olası rejim değişikliğini "istemediklerini" vurgulayarak, "Bu İran halkının kararıdır. Onlar bunu yapmak istiyorlar ama bizim odaklandığımız şey bu değil." dedi.

İran'ın yerin altına "neden bir şeyler gömme ihtiyacı duyduğunu" soran Rubio, "Neden yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumları var? Yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacınız yok. Dünyada yüzde 60 uranyuma sahip ülkeler nükleer silahlara sahip ülkelerdir çünkü bunu hızla yüzde 90'a çıkarabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İran'ın uzay programıyla "aya gitme amacının olmadığını" ifade ederek, "İran aya mı gidecek? Hayır, kıtalar arası balistik füze (ICBM) yapmaya çalışıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.