Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs'ın ABD ile ilişkilerin yükseltilmesinin kendilerine öncelikle siyasi fayda sağladığını söyledi.

Palmas Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, Güney Kıbrıs’ın “istikrar ve iş birliği bacağı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki rolünün yükseldiğinin doğrulandığını” öne sürdü. Adanın jeopolitik ve jeostratejik konumunun, son gelişmelerle yükseldiğini kaydeden Palmas, uygun alt yapılarla bölgede oynadıkları öncü rolün yansıtılabileceğine işaret etti. Palmas, bu yaklaşımla “Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ile Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis deniz üssünün belirleyici önemde rol oynaması gerektiğini” söyledi.

RMMO’nun edindiği silah sistemleri sorulduğunda küresel ve bölgesel gelişmeleri uzun uzun anlatan Palmas “anlaşıldığı gibi bütün bunlara rağmen silahlanma programımızın detaylarına girmedim. Ancak Kıbrıs halkını temin etmek isterim ki operasyonel hazırlığı geliştirme ve güçlendirme açısından çok iyi bir düzeyde bulunuyoruz.” demekle yetindi.